Boy Dap, vader van de Tumba overleden

Vandaag is bekend geworden dat de legendarische muzikant en componist Anselmus ‘Boy’ Dap is overleden. Hij wordt algemeen beschouwd als de ‘Tata di Tumba’, de vader van de Tumba. Een titel die hij ontving nadat hij het Curaçaose Festival di Tumba tien keer won.

In het Roxy Theater werd in 1971 het allereerste tumbafestival gehouden, die hij meteen won. Daar werd de tumba dé muziek van het Curaçaose carnaval, dat voor die tijd werd gedomineerd door Calypso en steelbands.

Zijn bekendste tumba’s zijn: Bashé (1971), Dal e Cos (1973), Mandé ,(1974), Sigi Awor (1979), Tur hende compañié (1981), Un biaha mas (1983), Despensa, e ta bini (1985), Waya pasa bai (1989) en Bolt’e blachi (1992)

Muzikale familie

Boy werd geboren in een muzikale familie en kwam op zeer jonge leeftijd in aanraking met jazz via zijn vader, Johannes Dap, een bekende saxofonist die thuis repeteerde met zijn Bright Star Band. Naast saxofoon speelde Johannes drums, klarinet, piano en fluit.

Boy en zijn twee broers oefenden op deze instrumenten en vormden uiteindelijk een ‘huistrio’. Boy speelde saxofoon, zijn broers drums en piano. Alle drie zongen ze in het koor van de Pietermaaikerk.

Boy werd in zijn adolescentie muzikaal geïnspireerd door grootheden als Juan Rosales en Tata Leonard uit Puerto Rico en besloot zich op 19 -jarige leeftijd in te zetten om een ​​professionele zanger, liedjessschrijver en muzikant te worden.

Perfectioneren

Hij bleef zijn stem perfectioneren en trad op met verschillende lokale bands (‘Happy boys’, ‘Lluvia Musical’, ‘EstreIlas del Caribe’). Later waagde hij zich internationaal met contracten in Suriname, Jamaica, Costa Rica, Rotterdam.

Boy is de allereerste yu’i Kòrsou die een lokaal gemaakte LP componeert en opneemt. Hij heeft met meerdere bands opgenomen, waaronder ‘Six Dimensions’, ‘Heart Breakers’, ‘Aristo Combo’, ‘het Herman Wegewijs orkest’, ‘Trio Renaud’, ‘Willy Pérez y su orquesta’, ‘International Combo’, ‘Morón Combo’, ‘zoyoyo y su grupo’ en ‘EstreIlas del Caribe’.

Boy Dap werd vorige week, op 25 oktober, 88 jaar.