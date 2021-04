Brandweer de hele dag in touw vanwege verschillende branden

WILLEMSTAD – De brandweer moest gisteren de hele dag uitrijden voor uitslaande branden op het eiland. Eind van de ochtend brandde een opslagplaats van oudijzer uit aan de Cas Coraweg tegenover de Hypermarket van Mangusa.

De eigenaar moest naar het ziekenhuis vanwege ademhalingsmoeilijkheden. Een uur later was het raak op Seru Kandela. Een brand in de mondi bij de Freezone op Hato bedreigde daar verschillende huizen. De brandweer had vanwege de harde wind moeite de brand te bedwingen. Het blussen duurde meer dan zeven uur. En vannacht stond een verlaten loods in Brakkeput in lichterlaaie.

Lees ook: