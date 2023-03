CBCS: Vertraging economische groei verwacht

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) voorspelt dat de economische groei in de monetaire unie in 2023 zal vertragen, vanwege een verwachte vertraging van de economieën van de belangrijkste handelspartners van beide landen, met name de Verenigde Staten en Nederland.

De inflatie zal in beide landen afnemen, voornamelijk door de verwachte daling van de wereldwijde olieprijzen. Voor Curaçao is de groeiprognose voor 2023 bijgesteld met 0,5 procentpunt naar boven aangezien het eerder verwachte negatieve effect op het verblijfstoerisme van een daling van de stoelcapaciteit op vluchten vanuit Nederland in het eerste kwartaal van 2023, en daarmee op de reële bbp-groei, verwaarloosbaar lijkt. Tot dusver is de daling van het aantal bezoekers uit Europa gecompenseerd door een hogere toestroom van verblijfstoeristen uit andere landen. Vooral het aantal bezoekers uit Noord-Amerika is sterk gestegen.

Het reële bbp van Curaçao zal naar verwachting met 3,2% stijgen en dat van Sint-Maarten met 2,3%.

CBCS

De integrale tekst van het Economisch Bulletin van maart 2023 staat op de website van de CBCS: www.centralbank.cw/publications/economic-bulletins/2023.