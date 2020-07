CBCS: zet lening om in schenking

25 Gedeeld

Willemstad – Interim-president van de Centrale Bank, José Jardim, pleit voor het omzetten van een deel van de Nederlandse financiële steun in een schenking. Dat zei hij tijdens de presentatie van het jaarverslag van de Bank.

Eventueel zou een schenking verbonden moeten worden aan het voldoen van bepaalde voorwaarden. Zoals hervormingen. De steun wordt nu nog gegeven in de vorm van een lening zonder rente, maar moet wel al in 2022 afgelost worden. Het is maar de vraag of dat lukt en de schuldenlast van de monetaire unie wordt er wel door vergroot.

