Algemeen Centrale Bank start rechtszaak tegen voormalig president Emsley Tromp Redactie 19-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten heeft een rechtszaak aangespannen tegen haar voormalige president, Emsley Tromp, en zijn toenmalige secretaris-directeur, Jerrald “Jerry” Hasselmeyer. De zaak betreft een vordering die de Centrale Bank heeft op de voormalige president en zijn secretaris.

Op 10 augustus 2016 deed het anti-corruptieteam van de RST een inval in het huis van Tromp. Deze gerechtelijke acties waren het gevolg van een onderzoek dat begin 2016 was gestart en gerelateerd aan belastingfraude in de privésfeer.

De zaak tegen Tromp, bekend onder de naam “Saffier”, werd in de rechtbank behandeld waarbij de aanklager beschuldigingen tegen Tromp presenteerde van belastingontduiking en valsheid in geschrifte over de periode van 2006 tot 2014. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd Tromp vrijgesproken van deze beschuldigingen.

Maar in een civiele zaak in januari 2018 verloor Tromp tegen de Stichting Curaçao Sterk en Autonoom. Deze stichting beschuldigde Tromp van malversatie en corruptie. De basis voor deze beschuldigingen was een rapport van de Algemene Rekenkamer, dat een onverklaarde som van acht miljoen gulden toonde onder bepaalde posten van de Centrale Bank, waarvoor Tromp geen gedetailleerde uitleg had gegeven.

Zijn stilzwijgen over deze kwestie werd gezien als een reden voor de beschuldigingen van corruptie tegen hem. Op 17 oktober 2017 werd Tromp met pensioen gestuurd. Nu vordert de Centrale Bank een aanzienlijk bedrag van de voormalige president.