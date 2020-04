Willemstad – Chevron moet weg uit Venezuela. De Amerikaanse oliemultinational krijgt tot 1 december de tijd.



De regering Trump staat het bedrijf niet langer toe putten te boren en ruwe olie of olieproducten te verhandelen en te vervoeren. Venezuela maakt slechts 1% deel uit van de wereldwijde ruwe productie van Chevron. Toch is het land belangrijk vanwege de enorme onaangeboorde reserves van het land.



Chevron is de laatst overgebleven grote Amerikaanse multinational in het land. Rivals Exxon Mobil en ConocoPhillips verlieten Venezuela een decennium geleden al.



