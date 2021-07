Churandy Martina gevolgd voor documentaire

In aanloop naar zijn vijfde en laatste Olympische Spelen is sprinter Churandy Martina gevolgd voor een nieuwe documentaire. De reeks CHURANDY – De Eindsprint is vanaf vrijdag te zien bij Videoland, maakte de streamingdienst dinsdag bekend.

De 37-jarige op Curaçao geboren sprinter, die in Tokio namens Nederland meedoet, is gefilmd tijdens de voorbereidingen op de uitgestelde Olympische Spelen. Ook werd Martina gevolgd in zijn persoonlijke omgeving en zal hij terugblikken op hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière.

