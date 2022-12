CMC implanteert voor tweede keer ’s werelds kleinste pacemaker

WILLEMSTAD – Het CMC heeft gisteren voor de tweede keer dit jaar ’s werelds kleinste pacemaker geïmplanteerd bij een patiënt. De operatie werd uitgevoerd door het CMC-cardiologieteam onder leiding van Dr. Olivier Witte.

Deze pacemaker wordt geïmplanteerd bij patiënten die een te traag hartritme ervaren. Met deze bepaalde pacemaker heeft de patiënt minder kans op complicaties of infecties en ook minder kans op littekens. De procedure duurt een uur.

Micra

De Micra is de kleinste pacemaker ter wereld. Hij is 93% kleiner dan traditionele pacemakers en ongeveer net zo groot als een grote vitaminepil.

Het is een pacemaker zonder geleidingsdraden, die in zijn geheel in het hart wordt ingebracht. Het hartimplantaat wordt geplaatst zonder litteken of verdikking in de bovenborst zoals bij een traditionele pacemaker.

Dankzij het ontwerp en de implantatieprocedure van de Micra kunnen patiënten minder complicaties verwachten, zijn er na de implantatie minder beperkingen wat betreft lichaamsactiviteiten en worden schouderbewegingen minder belemmerd.