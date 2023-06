Code geel en ruwe zee door tropische storm Bret

WILLEMSTAD – Code Geel geldt vandaag voor alle kustgebieden van Curaçao tot zondagochtend 06:00 uur, 24 juni 2023. Dit komt door de aanwezigheid van tropische storm Bret, die westwaarts beweegt en ruwe zeecondities veroorzaakt.

“Bret beweegt zich momenteel westwaarts, weg van de ABC-eilanden, maar de nasleep van deze storm brengt zware weersomstandigheden met zich mee,” aldus het Meteorological Department Curacao. De verwachting is dat de resten van de storm over het eiland blijven trekken en lokaal enkele (onweers)buien veroorzaken.

De temperatuur op het eiland blijft stabiel, met een verwachte maximale temperatuur van 32ºC en een minimale temperatuur van 25ºC.

De wind waait uit het zuid-zuidoosten met een lichte tot matige bries, kracht 2 tot 4 (7 tot 30 km/u, 4 tot 16 knopen). Af en toe kan de wind tijdens de dag toenemen tot frisse tot bijna stormachtige vlagen; kracht 5 tot 7 (31 tot 61 km/u, 17 tot 33 knopen). Zeecondities blijven matig tot ruw met golfhoogten tussen 1 en 2,5 meter (3 tot 8 voet).

Hoewel Bret westwaarts trekt, is er een nieuwe storm genaamd Cindy boven de tropische Atlantische Oceaan ontstaan. Deze beweegt in een west-noordwestelijke richting en zal hoogstwaarschijnlijk oostelijk en noordelijk van de oostelijke Cariben passeren in de komende dagen. Volgens de dienst vormt Cindy echter geen bedreiging voor Curaçao.

De vooruitzichten tot maandagochtend zijn overwegend gedeeltelijk bewolkt zonder significante neerslag.