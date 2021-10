Cola Debrot-prijs 2021 voor Philip ‘Fifi’ Rademaker

6 Gedeeld

De Cola Debrot-prijs is zaterdag op landhuis Savonet uitgereikt aan Philip ‘Fifi’ Rademaker voor zijn prestaties op literatuurgebied.

De cultuurprijs wordt sinds 1968 elk jaar uitgereikt aan een specifieke categorie in de kunst. Dit jaar is dat literatuur. De voordracht is gedaan door de Cultuurraad van Curaçao.

Rademaker (1944) is dichter, acteur, spreker, regisseur en schilder. Zijn gedichten vallen op door hun fantasierijke en sierlijke gebruik van het Papiaments.

Philip, ook bekend als Fifi Rademaker publiceerde poëzie en schreef verschillende essays en korte verhalen. In 2000 publiceerde hij Bos di Buriku (Donkey Bray), met zevenendertig gedichten, opnieuw uitgegeven in 2008 in een speciale uitgave voor middelbare scholen op Curaçao.

In 2006 maakte hij samen met Sinaya Wolfert het fotoboek Otrobanda, a Timeless Poem of Curaçao.

4 mei

De uitreiking van de Cola Debrot-prijs is normaal gesproken op de geboortedag van Debrot, 4 mei. Maar vanwege Covid-19 en de lockdown vond de prijsuitreiking pas afgelopen zaterdag plaats.

De prijs bestaat een gouden knop die een oranjeappel voorstelt, een certificaat en een geldbedrag.