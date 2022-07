Colombiaans opleidingsschip ARC Gloria in haven Curaçao

WILLEMSTAD – Het opleidingsschip ARC Gloria van de Colombiaanse marine legt eind deze maand een officieel bezoek af aan Curaçao. In het weekend van zaterdag 30 juli tot en met maandag 1 augustus ligt het schip afgemeerd aan Mathey werf.

Op bepaalde uren in dat weekend is het schip ook toegankelijk voor het grote publiek. Door omstandigheden kon deze driemaster begin verleden maand geen deel uitmaken van de vloot tijdens Velas Latinoamérica 2022 Curaçao.

Tijdens het Velas Latinoamérica evenement van 2018 was het schip wel van de partij. Bij die gelegenheid werd de ARC Gloria in de watten gelegd met de uitreiking van de prestigieuze Jacob Gelt Dekker Award van dat jaar omdat hun crew de meeste moeite had gedaan om de bevolking en de bemanning dichter tot elkaar te brengen.

De ARC Gloria is een driemaster zeilschip dat het officiële vlaggenschip is van de Colombiaanse marine en dat de Colombiaanse havenstad Carthagena als thuishaven heeft. In 1966 gaf de Colombiaanse regering opdracht aan de Spaans scheepswerf Celaya in Bilbao voor de bouw van dit bijzondere vaartuig. Het schip werd een jaar later gebouwd en weer een jaar later officieel in de vaart genomen.

De naam van het schip is afgeleid van het nationale volkslied van Colombia, te weten Oh Gloria inmarcesible.

De ARC Gloria is 67 meter lang en heeft totale zeiloppervlak van 1400 vierkante meter. Het schip valt te rangschikken in dezelfde categorie als de half-zusterschepen Simón Bolivar van Venezuela, Cuauhtémoc van Mexico en BAE Guayas van Ecuador. De Cuauhtémoc was verleden maand nog in de Curaçaose haven tijdens Velas Latinoamérica 2022.