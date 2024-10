Nieuws Curaçao Colombiaanse vrouw in handen van Curaçaose justitie overleden Dick Drayer 05-10-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – Een Colombiaanse vrouw van 62 jaar oud is afgelopen woensdag 2 oktober in handen van Justitie overleden. Althans dat beweren een aantal anonieme bronnen tegen Curaçao.nu.

Naar verluidt zou de vrouw tijdens een transport op weg naar luchthaven zijn overleden, na een dag en een nacht in de barakken bij de SDKK-gevangenis techebben vastgezeten.

Minister van Justitie, Shalton Hato ontkent dat dit gebeurd is, maar bevestigt wel dat een persoon in transito is overleden nadat haar de toegang tot Nederland is geweigerd. Hij zegt dat het onderzoek nog in volle gang is en verder geen uitspraken kan doen hangende het onderzoek.

De politie komt binnenkort met een persbericht. De minister, die momenteel op vakantie is, erkent dat er nog veel vragen zijn, maar dat hij ook gelet op de privacy van de omgekomen persoon niet veel kan zeggen.

0