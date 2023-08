Corendon komt met kindvrije zone op vluchten naar Curaçao

WILLEMSTAD – Vluchten van luchtvaartmaatschappij en reisorganisatie Corendon van Schiphol naar Curaçao hebben vanaf november een kindvrije zone. Dat heeft Corendon aangekondigd. De ruimte voorin het vliegtuig is dan met wanden en gordijnen afgesloten van andere zitplaatsen.

Volgens de luchtvaartmaatschappij, die geen businessclass heeft, zorgt de zogeheten Only Adult zone voor meer rust voor passagiers en hoeven ouders zich op deze vluchten dan minder druk te maken om geluidsoverlast door hun kind.

Corendon-oprichter Atilay Uslu benadrukt in een verklaring dat Corendon de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij is met deze speciale zone in het aanbod.

Corendon is internationaal gezien niet de eerste luchtvaartmaatschappij die vliegt met een kindvrije zone. Onder meer Malaysia Airlines en het Indiase IndiGo voerden jaren geleden al vluchten in met stiltezones, waar kinderen jonger dan 12 jaar niet welkom zijn.

In Nederland lijken andere grote luchtvaartmaatschappijen niet overtuigd van het idee. KLM, TUI en Transavia laten weten geen plannen te hebben voor een kindvrije zone.

“In de zomer gaan namelijk veel families op vakantie met het vliegtuig”, zegt een woordvoerster van TUI, dat net als Corendon pakketreizen aanbiedt.