CRA wil af van antigeen-test

WILLEMSTAD – De Curaçao Restaurant Association wil af van de verplichte antigeentest voor toeristen. Die moeten drie dagen na aankomst zo’n test doen, waardoor toeristen het eiland mijden.

3500 toeristen kwamen in april naar Curaçao, terwijl op Aruba 60.000 vakantiegangers zich meldden. Daar is zo’n test niet nodig. Volgens de belangenvereniging van restauranthouders is een PCR-test meer dan voldoende om besmettingen buiten de deur te houden.

