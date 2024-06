Toerisme CTB over diversiteit en authenticiteit Curaçao Dick Drayer 30-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board (CTB) is druk bezig met Wereld Toerisme Dag op 27 september. Die dag moet onder andere de diversiteit en authenticiteit van Curaçao naar voren komen. Afgelopen week werd dat voorbesproken tijdens een zogenaamde pre-conferentie.

67 mensen die direct en indirect betrokken zijn bij de toerisme-industrie deden mee. De sessie richtte zich op hoe beter te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van toeristen die ons eiland bezoeken, inclusief keuzes voor accommodaties, attracties en diensten. Er werden ook strategieën verkend om verschillende groepen te betrekken bij het toerisme en een balans te creëren tussen diversiteit en authentieke ervaringen.

De sessie over Authenticiteit richtte zich op de uitdagingen die kunnen ontstaan bij het behouden van de culturele, natuurlijke en historische identiteit van Curaçao als bestemming terwijl het toerisme groeit.

In augustus zijn de laatste twee sessies als voorbereiding op de Wereld Toerisme Dag. De onderwerpen die behandeld worden, zijn gemeenschapsparticipatie en concurrentievermogen. De pre-conferentiesessies resulteren in voorlopige resoluties die in september tijdens de conferentie besproken worden om tot definitieve resoluties te komen. Deze definitieve resoluties worden vervolgens omgezet in concrete acties ten behoeve van de Curaçaose gemeenschap en Curaçao als toeristische bestemming.