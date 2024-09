Gezondheidszorg Cur-Love-Care en Profound bundelen krachten voor seksuele gezondheid van Curaçaose jongeren Dick Drayer 03-09-2024 - 3 minuten leestijd

Foto Unsplash

WILLEMSTAD – Vandaag, op Wereld Seksuele Gezondheidsdag, kondigen Cur-Love-Care en Profound hun samenwerking aan om de seksuele gezondheid van jongeren op Curaçao te verbeteren. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe website die jongeren in staat stelt om op een positieve manier om te gaan met thema’s als zelfliefde, seksuele positiviteit en instemming.

Profound, een digitaal bureau dat gespecialiseerd is in marketing, branding, digitale strategie en webontwikkeling, leidt het project. Bekend om hun unieke oplossingen en hoge standaarden, ontwerpt Profound een logo, creëert branding en ontwikkelt een informatieve en aantrekkelijke website voor Cur-Love-Care. Dit platform dient dan als een cruciale bron voor de gemeenschap van Curaçao.

Ontstaan

Cur-Love-Care is ontstaan uit een samenwerking van verschillende seksuele gezondheidsexperts op Curaçao. In 2023 kwamen vertegenwoordigers van CuraPlus, de Dienst Openbare Gezondheidszorg, Salu pa Tur, FOKO, Curaçao Pride, Famia Plania, Venex en Dash samen om het gebrek aan een toegankelijke en betrouwbare seksuele gezondheidswebsite voor jongeren op het eiland aan te pakken.

“Dit is de eerste keer dat we als seksuele gezondheidsexperts op Curaçao formeel samenwerken aan een project. Ik kijk uit naar het resultaat van dit creatieve proces,” aldus Iralice Jansen, hoofd van de afdeling Infectieziekten bij de Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Met een jeugdgerichte en seks-positieve aanpak wil Cur-Love-Care het stigma rond seksuele gezondheid doorbreken en jongeren de kennis en empowerment bieden die nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen. Hierbij wordt ook samengewerkt met Soa Aids Nederland-Aidsfonds, een expert op het gebied van seksuele gezondheidswebsites voor jongeren.

“Te vaak worden jongeren doorverwezen naar Nederlandse of Amerikaanse websites voor informatie. Cur-Love-Care is de eerste seksuele gezondheidswebsite, gemaakt door en voor jongeren, beschikbaar in het Papiamentu. Dat is een grote stap!” zegt Marhainska Sakoetoe, directeur van Salu pa Tur.

“Dit project is een samenwerking om een platform voor seksuele gezondheid te bouwen dat direct aansluit bij de behoeften van de jongeren op Curaçao,” zegt Gino Jacobs, medeoprichter van Profound. “We zijn toegewijd aan het creëren van een aantrekkelijk, toegankelijk en informatief platform dat jongeren de kennis en ondersteuning biedt die ze nodig hebben om zelfverzekerd en geïnformeerd beslissingen te nemen over hun seksuele gezondheid.”

De ontwikkeling van de Cur-Love-Care website is een belangrijke stap in het bevorderen van inclusieve en holistische benaderingen van seksuele gezondheid op Curaçao. De website, die in co-creatie met jongeren wordt ontwikkeld, bevat straks boeiende inhoud, interactieve elementen en middelen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften en interesses van jongeren. Dit initiatief streeft ernaar een open en geïnformeerde dialoog rond seksuele gezondheid te bevorderen, zodat jongeren zonder angst of stigma kennis en steun kunnen zoeken.

