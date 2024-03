Curaçao bezig met implementatie van nationale exportstrategie

WILLEMSTAD – Bijna twee jaar na de lancering werkt Curaçao nauw samen met zowel publieke als private stakeholders om de ambitieuze doelen van de nationale exportstrategie (NES) te realiseren. Een daarvan is de IT-sector, die bijzondere vooruitgang boekte met de oprichting van de Caribbean Data Centres Association die de digitale infrastructuur en connectiviteit van het eiland versterkt.

De NES streeft naar het creëren van banen, verbeteren van lokale vaardigheden, stroomlijnen van administratieve processen, verhogen van deviezeninkomsten en versterken van de regionale aanwezigheid van het land

Ook de Digital Hub Americas wordt gezien als een sleutelcomponent voor de lokale IT-sector, die innovatie en technologische capaciteiten bevordert. Later dit jaar wordt ook een technologisch incubatieprogramma gelanceerd, gericht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

De financiële dienstensector heeft eveneens een opmerkelijke groei doorgemaakt. Met de introductie van de Safe Financial Corridor worden investeringen vanuit Suriname gefaciliteerd via Curaçaose bankinstellingen, effectenbeurzen en trustmaatschappijen.

Momenteel worden zes belastingwetten behandeld in het parlement van Curaçao om het belastingregime te moderniseren en in lijn te brengen met internationale standaarden, vooral in anticipatie op de Financial Action Task Force Audit en de overeenkomst met de Europese Unie over automatische uitwisseling van financiële accountinformatie.

Voor de creatieve industrie wordt gewerkt aan de oprichting van een lokale associatie om de sector te definiëren en te verenigen. De sector van medisch toerisme en wellness beweegt naar het opzetten van een toegewijde associatie om een meer geïntegreerde en waardevolle sector te bevorderen. Verder zijn er samenwerkingsverbanden met opvoeders op het gebied van wellness en alternatieve geneeswijzen.

Prioritaire gebieden in de implementatie van de NES omvatten de actualisatie van noodzakelijke wetgeving, het aannemen van hangende wetten en capaciteitsopbouw in andere ministeries. De Stichting Overheids Accountant Bureau (SOAB) coördineert onder leiding van het MEO de inspanningen en volgt de voortgang en resultaten van de NES-implementatie.