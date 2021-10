Curaçao gaat komende maanden natter worden

171 Gedeeld

De natste maanden van het jaar zijn aangebroken. Traditiegetrouw brengen oktober, november en december de meeste regen. Zestig procent van alle regen in een jaar valt in het laatste trimester.

De weersomstandigheden vandaag zijn gunstig, hoewel er tijdelijk meer bewolking boven de drie eilanden aanwezig is. Uit sommige van deze wolken vallen af en toe enkele plaatselijke buien, met kans op onweer.

De laatste drie maanden van het jaar valt er gemiddeld honderd millimeter of meer neerslag. Januari is een overgangsmaand naar februari tot en juni, dan is het droog en blijft het aantal millimeters regen vrijwel altijd onder de grens van dertig millimeter. Juli, augustus en september zijn, met hoeveelheden tussen de veertig en vijftig millimeter gemiddeld per maand, iets natter.