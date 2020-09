Curaçao gaat over in Fase 3

Willemstad – Zojuist heeft premier Rhuggenaath aangekondigd dat Curacao een nieuwe fase in gaat. Fase 3 is nodig om de bevolking te beschermen en verdere escalatie te voorkomen. Dit zal voor de komende 3 weken gelden.

De overheid kijkt zoveel mogelijk naar een gebalanceerde manier om de maatregelen te verzwaren en om op hetzelfde moment de economie zo veel mogelijk te beschermen.

Eind vorige week was er een toename te zien in het aantal cases. Nu moet Curaçao opschalen naar fase 3 om de meest kwetsbaren te beschermen, de zorgcapaciteit moet in de gaten gehouden worden en er moet rekening gehouden worden met de druk op de openbare orde.

