Curaçao heeft 4 nieuwe lokale coronagevallen

Willemstad – Er zijn zondag weer vier nieuwe coronabesmettingen ontdekt. Drie daarvan horen bij cluster 2. De drie, waaronder een schoolgaand kind, wonen bij dit besmette stel. De dienst gezondheidszorg heeft contact met de schoolleiding over wie er mogelijk getest moeten gaan worden.

Het vierde geval is wederom een los geval, zonder verband met cluster 1 of 2. Maandag om 11.30 lokale tijd is er opnieuw een persconferentie door Izzy Gerstenbluth.

