Curaçao is boos op Nederland

Foto boven: Daily Herald/Suzanne Koelega

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft de woede van de Curaçaose regering op de has gehaald door vorige week met extra voorwaarden te komen om tekorten in de begroting toe te staan vanwege de coronasituatie.

Curaçao had daartoe een verzoek ingediend, die gisteren in de Rijksministerraad werd behandeld. Afwijken van de financiële normen voor de begroting is voorzien in de Rijkswet Financieel Toezicht, artikel 25. Conform deze rijkswet mogen de landen slechts met toestemming van de Rijksministerraad een tekort hebben op de begroting.

Nota van Wijziging

Zoals bekend is de begroting 2022 goedgekeurd door het Parlement van Curaçao met een tekort. De nieuwe voorwaarden van Knops behelzen politieke instemming aan de nota van wijziging bij de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), vooraf aan de Rijksministerraad van gisteren.

“Maar deze eis is onmogelijk om in te willigen”, aldus premier Gilmar Pisas. “Op politiek niveau was er geen afstemming tussen de landen en de staatssecretaris en de parlementen hebben niet de gelegenheid gehad om zich erover te buigen.”

Politieke steun

Maar volgens Knops is politieke steun vanuit de regeringen van de landen er nooit geweest. En dat is wel vereist om het traject voort te zetten. Het gaat de staatssecretaris allemaal ‘veel te langzaam’. “We hadden drie weken geleden al ambtelijke overeenstemming en nu is er nog steeds geen politiek bestuurlijk commitment”.

Knops zegt dat er geen nieuwe voorwaarden zijn gesteld, maar dat hij de landen gewoon wil houden aan eerdere afspraken. “Wij verzetten geen doelpalen, wij willen gewoon dat die afspraken worden nagekomen. ,Zonder consensusrijkswet ontbreekt de wettelijke grondslag voor de maatregelen in de landspakketten.”

De Rijkswet COH, inclusief de nota van wijziging, moet volgens de staatssecretaris zo snel mogelijk naar de parlementen van de landen. “Pas als de volksvertegenwoordigingen instemmen, heb je een consensusrijkswet”, aldus

Knops.

Volgende vergadering

Door deze gang van zaken heeft de Rijksministerraad de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering op 21 januari 2022. In die tijd kunnen de regeringen van de verschillende landen de tijd gebruiken om de nota goed te kunnen accorderen.

Het aanhouden van de beslissing van Knops heeft niet direct gevolgen voor Curaçao. Pisas zegt dat er dit keer geen liquiditeitssteun nodig is en dat er aan alle andere voorwaarden al is voldaan.