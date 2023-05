Curaçao is favoriet voor ‘ISS substation’ van Cousteau

WILLEMSTAD – De goed bewaarde wateren van Curaçao zijn niet alleen een bron voor wetenschappelijk onderzoek, maar vormen ook een ideale plek voor aquanautentraining. Dat meldt Lisa Marrochino, CEO van de Proteus Ocean Group, in een presentatie naar aanleiding van een memorandum van overeenstemming tussen de regering van Curaçao en Proteus.

Het modulair onderwaterobservatorium en -lab van Proteus en bijbehorend datacenter hebben groen licht gekregen in Amerika. Dit volgt op de ondertekening van een deal met de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), waarin de twee overeenstemming bereikten over een inzet in 2026 en om samen onderzoek te doen.

Het lab moet 185 m² beslaan en bevat een datacenter. Maar verdere details over het on-site datacenter zijn nog niet openbaar gemaakt. In het lab is ook een privé-aquanaut-suite, een onderwaterstudio en natte en droge laboratoria.

Volgens het bedrijf worden de activiteiten aangedreven door een reeks technologieën voor hernieuwbare energie, waaronder wind-, zonne- en oceaanthermische energieconversietechnologie.

Fabien Cousteau, hoofd oceanische ontdekkingsreiziger van de Proteus Ocean Group en kleinzoon van Jacques Cousteau, zegt: “De ontdekkingen die we kunnen doen – met betrekking tot klimaatrefugia, superkoralen, levensreddende medicijnen, micro-milieugegevens gekoppeld aan klimaatgebeurtenissen en vele andere – zal echt baanbrekend zijn.

Het lab zal 20 meter onder de oceaan liggen bij het Caribische eiland Curaçao en biedt aan maximaal 12 wetenschappers en innovators.

Eind april is Cousteau op potentiële locaties voor onderwaterstations op Curaçao geweest en voltooide negen duiken op acht locaties. Curaçao is als locatie uitgekozen omdat het buiten het pad van seizoensgebonden orkanen ligt en de steun heeft van het eilandbestuur.

‘Proteus’ kan worden beschouwd als het Internationale Ruimtestation van de Oceanen, en Curaçao gaat daar deel van uitmaken.