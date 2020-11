Curaçao kent vandaag 23 nieuwe coronabesmettingen

5 Gedeeld

Willemstad – Vandaag zijn 23 nieuwe besmettingen geregistreerd. Eén van komt uit het buitenland.

Van de overige besmettingen konden negen worden getraceerd en bij dertien is dat nog niet gelukt. 15 patiënten zijn coronavrij verklaard.

Er zijn twee mensen opgenomen in het CMC. Dat brengt het totaal aantal mensen in het ziekenhuis nu op zeven. Van wie een op de Intensive Care. In totaal zijn er nog 268 mensen actief besmet.