Curaçao middelpunt rechtszaak over gesmokkeld goud uit Venezuela

Curaçao is een belangrijke doorvoerhaven voor de smokkel van goud naar Amerika. In een rechtszaak in Miami, heeft de eigenaar van een transportbedrijf toegegeven duizenden kilo’s goud via Curaçao te hebben gesmokkeld.

Dat deed hij door douanepapieren te vervalsen, zodat de herkomst van het goud verborgen bleef. De gegevens toonden aan dat het goud vanaf de Kaaimaneilanden was verscheept, maar in werkelijkheid kwam het goud uit Curaçao.

Het verhandelde goud wordt gewonnen in Zuid-Amerika, inclusief het nabijgelegen Venezuela. Volgens de autoriteiten in Amerika wordt Curaçao vaak gebruikt als overslagpunt voor goud dat illegaal in Venezuela is gewonnen en van daaruit is gesmokkeld.

