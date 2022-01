Curaçao scherpt maatregelen aan

18 Gedeeld

Curaçao scherpt haar coronamaatregelen aan nu de besmettingen drastisch oplopen als gevolg van de intrede van de omicron-variant van het covid-sars19 virus.

De avondklok was vlak voor kerst al naar voren verplaatst en gold toen van 03.00 uur ‘s nachts tot 04.30 uur. Vanaf morgen gaat de avondklok in om 01.00 ‘s nachts. Dat betekent ook dat horeca om middernacht moet sluiten, of zoveel eerder als de vergunning meldt.

Ga je uit eten dan mag je met maximaal 4 mensen aan een tafeltje zitten. Bij lage risico evenementen, mogen binnen maximaal 50 mensen zijn en buiten 75.

Trucknan di Pan mogen om 18.00 openen voor take-out en curbside pickup. Ook zij moeten om 24.00 sluiten.

IFE School

Om de capaciteitsproblemen in het ziekenhuis wat lucht te geven, is studenten van de verpleegopleiding IFE gevraagd in te springen.

Zij mogen weliswaar geen medische handelingen verrichten, maar kunnen andere aspecten van de zorg uit handen nemen van gediplomeerd verplegend personeel.

Hun school is momenteel dicht en gaat pas volgende week, 10 januari weer open.