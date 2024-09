Curaçao Curaçao start ratificatieproces Verdrag tegen witwassen en terrorismefinanciering Dick Drayer 20-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose Raad van Ministers heeft op 19 september ingestemd met het opstarten van het ratificatieproces van het Verdrag van de Raad van Europa inzake witwassen en de financiering van terrorisme. Dit verdrag, dat op 16 mei 2005 in Warschau werd ondertekend, richt zich op de bestrijding van het witwassen van crimineel geld, de opsporing en inbeslagneming van misdaadopbrengsten en het aanpakken van de financiering van terrorisme.

Het besluit van de Curaçaose regering komt in navolging van Nederland, dat het verdrag al op 17 november 2005 ondertekende en op 13 augustus 2008 ratificeerde. In Nederland trad het verdrag op 1 december 2008 in werking. Met de stap van de Curaçaose regering wordt nu ook op het eiland werk gemaakt van een stevig juridisch kader tegen financieel-economische criminaliteit.

Het Warschau-verdrag is een belangrijk internationaal instrument dat landen ondersteunt bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het stelt regels voor het opsporen en in beslag nemen van crimineel verkregen vermogen en helpt bij internationale samenwerking. Het verdrag stelt daarnaast ook eisen aan het delen van informatie tussen landen en bepaalt dat opbrengsten uit misdrijven wereldwijd kunnen worden opgespoord en geconfisqueerd.

Nederland had bij de ratificatie enkele voorbehouden gemaakt. Zo is verklaard dat artikel 3, paragraaf 1, niet wordt toegepast op opbrengsten uit belastingdelicten. Daarnaast geldt artikel 9, paragraaf 1, in Nederland alleen voor strafbare feiten die als misdrijven worden gekwalificeerd. Verzoeken aan Nederland, die in een andere taal dan Nederlands, Engels of Frans zijn opgesteld, moeten ook worden vergezeld van een vertaling in één van deze talen.

Met het instemmen van de Curaçaose regering voor het ratificatieproces, zet het eiland een volgende stap in de strijd tegen internationale financiële criminaliteit.

23