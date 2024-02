Curaçao Suns voor het eerst naar halve finale Serie del Caribe na zege op Puerto Rico

MIAMI – Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft het honkbalteam van Curaçao, de Curaçao Suns, zich geplaatst voor de halve finale van de Serie del Caribe 2024. Dit gebeurde na 2-0 overwinning op Puerto Rico, waarmee het team zich als vierde en laatste ploeg kwalificeerde voor de volgende ronde.

De sleutelmomenten in de wedstrijd waren twee opofferingsslagen van Jurickson Profar en Didi Gregorius, die in de vierde en negende inning respectievelijk Wladimir Balentien en Darren Seferina over de thuisplaat brachten.

Pitcher Juan Carlos Sulbaran legde een stevige basis voor de overwinning met vijf innings waarin hij slechts twee hits en geen enkele run toestond, wat resulteerde in een indrukwekkend ERA van 0.96. De relievers Wendell Floranus, Shea Spitzbarth en Anthony Herrera maakten het karwei af door de rest van de wedstrijd geen enkele run toe te staan.

ERA staat voor Earned Run Average in het honkbal en is een statistiek die de gemiddelde hoeveelheid verdiende punten aangeeft die een werper toestaat per negen innings gepitcht. Het is een maatstaf voor de effectiviteit van de pitcher, waarbij een lagere ERA aangeeft dat de pitcher gemiddeld minder punten per spel toestaat. ERA biedt een indicatie van hoe goed een pitcher presteert, onafhankelijk van de prestaties van zijn teamgenoten op het veld.

Speciale aandacht was er voor de outfielders van het team. Edmond Americaan en Adémar Rifaela maakten indrukwekkende vangballen, waarbij Americaan een lange sprint afsloot met een perfect getimede sliding en Rifaela een vangbal maakte die deed denken aan de stijl van Roger ’the Shark’ Bernadina.

De halve finales van de Serie del Caribe zijn vandaag, waarbij door loting wordt bepaald welke teams elkaar zullen ontmoeten. De eerste halve finale is gepland om 16.00 uur Curaçaose tijd (11.00 uur in Nederland) en de tweede om 21.00 uur Curaçaose tijd (02.00 uur in Nederland).