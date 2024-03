CuraÃ§ao test tsunami-paraatheid

Klimaat Curaçao test tsunami-paraatheid Redactie 2024-03-23 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een proactieve benadering van natuurrampen heeft Curaçao deelgenomen aan de Carib Wave oefening, een jaarlijkse regionale inspanning om de tsunami paraatheid in het Caribisch gebied te beoordelen.

De Crisisbeheersings- & Rampenbestrijdingsorganisatie van Curaçao coördineerde een alarmsimulatie en een workshop over tsunami’s onder leiding van de Meteorologische Dienst.

Tsunami’s staan genoteerd als een potentiële bedreiging voor het eiland. Historisch bewijs toont aan dat Curaçao in het verleden door een of meer tsunami’s getroffen is, wat de noodzaak onderstreept om goed voorbereid en geïnformeerd te zijn.

Tijdens de workshop bespraken Crisisteamleden, samen met vertegenwoordigers van het Rode Kruis en Citro, toekomstige maatregelen om de tsunami-paraatheid van het eiland te verbeteren. Onderwerpen zoals alarmsystemen, evacuatie locaties, vluchtroutes en educatieve programma’s over tsunami’s kwamen aan bod.

De bevindingen en aanbevelingen van de workshop dragen bij aan de ontwikkeling van een Tsunami Beheersplan, samengesteld door de Meteorologische Dienst en het Directoraat voor Risicocontrole en Rampenbeheer.