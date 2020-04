Curaçao veel geld kwijt aan extra bonussen voor politie

442 Gedeeld

Willemstad – Quincy Girigorie bevestigt dat politieagenten extra worden betaald vanwege Corona. Een soort crisisbonus.



Dat is volgens de minister van Justitie ooit afgesproken met de vakbonden en daar kan hij naar eigen zeggen niet onderuit. De bonus kan oplopen tot wel 50 gulden per uur, zeggen insiders. Die komt bovenop de overtime-betalingen die veel agenten krijgen voor hun werk in de nachtelijke uren.

Veel boetes staan daar nog niet tegenover. Van de 2000 mensen die de afgelopen dagen niets op straat hadden te zoeken, kregen er maar 100 een proces-verbaal.