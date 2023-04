Curaçao wil nieuwe gevangenis

WILLEMSTAD – Minister Shalton Hato van Justitie heeft Nederland in een brief gevraagd om hulp bij de bouw van een nieuwe gevangenis. De situatie in de SDKK-gevangenis is zorgwekkend en behoeft dringend aandacht.

Hato verwijst naar verschillende rapporten van het Comité ter voorkoming van foltering, CPT. Daarin worden de problemen van de SDKK-gevangenis genoemd.

In het verleden is er geïnvesteerd in renovatie en infrastructuur van de SDKK, maar toch zijn er door de jaren heen dezelfde problemen blijven bestaan wat volgens Hato betekent dat er niet meer in de huidige infrastructuur geïnvesteerd kan worden.

Volgens minister Hato voldoet de infrastructuur van de SDKK niet meer aan de internationale eisen die een gevangenis moet hebben en is het tijd voor een nieuwe, moderne gevangenis die is uitgerust met alle geavanceerde technologieën.