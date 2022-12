Curaçao wint ABCS-finale

WILLEMSTAD – Curaçao heeft de AVCS-finale gewonnen van Suriname. In blessuretijd stond het elftal van Remko Bicentini nog met 2-1 achter. Met nog enkele seconden te gaan leek de hoofdprijs Suriname niet meer te zullen ontglippen, totdat de scheidsrechter op aangeven van diens assistent een strafschop toekende aan Curaçao voor een handsbal.

De Suriname-spelers verzetten zich hevig tegen dit besluit dat volgens hen onterecht was. Curaçao trok de score in evenwicht 2-2, waarna de scheidsrechter meteen voor het einde floot. In de strafschoppenserie kwamen de eilanders er goed vanaf en prolongeerden daarmee de ABCS-titel.

Suriname

“Het is een pijnlijk verlies. Zo een kampioenschap wil je niet voorbij laten gaan. Het heeft de hele groep wat gedaan”, zegt hoofdcoach Roberto Gödeken desgevraagd.

Het team heeft keihard gestreden om zijn missie (kampioen worden) te volbrengen. De doelstelling begon mooi met een 4-1 zege van Suriname op Bonaire, maar eindigde twee dagen later in een mineurstemming. “Als je hard werkt wil je toch beloond worden en dat doet pijn als het op zo een manier moet gebeuren.”

Suriname speelde goed in de eerste helft, maar goede scoringskansen werden niet afgemaakt. Na de rust oefende Curaçao meer druk naar voren uit. In plaats van met meer rust en overleg te spelen trapten de spelers van Suriname in de val van de tegenstander.