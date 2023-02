Curacaoënaars geselecteerd voor Young Leaders programma Amerika

WILLEMSTAD – Drie jonge leiders uit Curaçao en één uit Sint Maarten zijn geselecteerd voor de Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), het vlaggenschipprogramma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor opkomende ondernemers en bedrijfsleiders van het westelijk halfrond.

Tijdens een volledig gefinancierd uitwisselingsprogramma van vijf weken biedt de Fellowship YLAI Fellows de mogelijkheid om hun leiderschaps- en ondernemersvaardigheden te verbeteren door praktische ervaring, online cursussen en face-to-face training.

De YLAI Fellowship bevordert zakelijke relaties en verbindingen tussen ondernemers in de Verenigde Staten en ondernemers in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Canada.

Het cohort Caribisch Nederland 2023 wordt gevormd door Dominque Hodge, Sint Maarten en Monifa Jansen, Caroline Kolk en Alton Paas op Curaçao.

Dominique werkt in de voedingsmiddelen- en drankensector als ijspopspecialist en biedt smakelijke lokale lekkernijen van haar bedrijf Tropsical.

Tijdens de stage hoopt Dominique te leren hoe ze een effectieve leider kan zijn en hoe ze een team met vergelijkbare waarden kan samenstellen om het merk te laten groeien en anderen te inspireren om ondernemer te worden.

Monifa werkt in de modesector als een zelfstandige social media content creator (influencer) die een enorm online publiek leidt, voornamelijk gericht op schoonheid, kunst en mode.

Tijdens de gaststage hoopt ze van een Amerikaans bedrijf te leren hoe ze haar bedrijf verder kan uitbreiden dan het maken van content en naar het volgende niveau van ondernemerschap kan gaan.

Caroline is een holistische gezondheids- en welzijnsbeoefenaar die in de gezondheidssector werkt en The Space leidt. Tijdens de gaststage hoopt Caroline een partner te vinden die het bedrijf kan helpen uit te breiden over het Caribisch gebied en naar Midden- en Zuid-Amerika, waardoor de regio de topbestemming wordt voor genezing en welzijn.

Alton werkt in de gezondheidssector en leidt Fundashon Alton Paas, een non-profitorganisatie die werkt aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met ruggenmergletsel en andere neurologische handicaps.

Tijdens de gastplaatsing hoopt hij te leren hoe hij de impact van de stichting kan vergroten en het bewustzijn en de dienstverlening kan vergroten.

Fellowship

Het YLAI Fellowship-programma voor 2023, gesponsord door het Bureau of Educational and Cultural Affairs, werd in december gelanceerd met een virtueel Fellowship Leadership Curriculum en oriëntatie.

In mei zullen de fellows zich opsplitsen in cohorten en naar 19 steden in de Verenigde Staten reizen voor vier weken durende professionele plaatsingen bij Amerikaanse bedrijven.

Ze werken dan samen met hun collega’s om gedeelde zakelijke uitdagingen aan te gaan, en zullen deelnemen aan virtuele en persoonlijke evenementen en interculturele activiteiten.

Aan het einde van hun professionele stage reizen YLAI Fellows naar Washington, D.C. voor het YLAI Closing Forum, voordat ze naar huis terugkeren om hun Entrepreneurial Leadership Action Plans te voltooien.

YLAI versterkt de zakelijke banden tussen de VS en Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Canada, en bevordert inclusieve economische groei door een breed scala aan ondernemers toegang te geven tot doorlopende professionele ontwikkelingsmogelijkheden, mentorschap, levenslange verbindingen en voortdurende samenwerking met Amerikaanse partners.

De organisatie nodigt ondernemer uit tussen de 23-35 jaar die hun bedrijf willen uitbreiden en nieuwe vaardigheden willen leren.

Het Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) Fellowship-programma is een programma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken met financiering van de Amerikaanse regering en beheerd door IREX.