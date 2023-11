Curaçaoënaars goedkoper naar nationale parken

WILLEMSTAD – Carmabi, verantwoordelijk voor het beheer van vijf natuurparken, heeft de toegangsprijzen voor het Christoffelpark, Shete Boka Park en het Mangrovepark aangepast. Wie met een sédula komt krijgt forse korting. De wijzigingen zijn gericht op het creëren van een eerlijker prijsstructuur en dragen volgens de natuurorganisatie bij aan het duurzaam beheer en behoud van de parken.

Carmabi, actief in natuurbescherming, terrestrisch en marien onderzoek, consultancy en educatie, streeft naar toegankelijkheid van de natuurparken voor zowel lokale bewoners als internationale bezoekers. Sinds medio november zijn de toegangsprijzen aangepast in lijn met de andere door Carmabi beheerde parken.

Toeristen van Shete Boka en het Mangrovepark betalen nu geen tien dollar meer, maar vijftien. Lokale bezoekers van Christoffelpark betalen nutwee gulden in plaats van vijf.

Deze aanpassingen zorgen voor een systeem waarbij internationale bezoekers iets meer bijdragen, terwijl de lokale gemeenschap wordt aangemoedigd de natuurlijke schoonheid van de parken te verkennen.

Manfred van Veghel, directeur bij Carmabi, onderstreept het belang van deze aanpassingen: “Wij streven ernaar de ervaring in onze parken voor iedereen aantrekkelijk te maken, door nieuwe paden te openen en cultureel erfgoed te herstellen. Hoewel we geconfronteerd worden met gestegen onderhoudskosten, willen we de lokale bevolking maximaal laten genieten van onze natuur.”