Curaçaoënaars kunnen ook thuis in verplichte quarantaine

Willemstad – Inwoners van Curaçao die uit een hoog Corona-risicoland naar het eiland terugkeren, kunnen thuis in verplichte quarantaine. Er gelden wel strikte regels voor deze groep. De maatregel is vanwege de situatie op Aruba.

Daar zitten nog steeds Curaçaoënaars vast. Veel van hen kunnen de kosten voor verplichte quarantaine bij terugkeer niet betalen. De maatregel geldt ook voor Curaçaoënaars die nu in quarantaine zitten in een hotel die is aangewezen door de overheid.

