Algemeen Curaçaose Film ‘Cachot’ triomfeert op Wereldfilmfestival in Cannes Redactie 30-05-2024 - 3 minuten leestijd

CANNES – Samueldavid Baromeo en A Willemstad Production hebben een spectaculaire prestatie geleverd op het World Film Festival in Cannes, Frankrijk, door maar liefst vier prijzen in de wacht te slepen voor de korte film Cachot.

Die kregen ze in de categorieën Beste Indie Korte Film (Laag Budget), Beste Psychologische Film, Beste Acteer Debuut door Shari Oleana en Beste Lied door Levi Silanie.

Daarnaast werden ze geëerd met twee prestigieuze prijzen op het bekende French Duck Film Festival – en dag ervoor – voor Beste Drama en Beste Trailer. Eerder deze maand ontving Samueldavid Baromeo de prestigieuze Diamond Award voor Beste Internationale Debuutregisseur bij de Best Actor & Director Awards in New York, VS.

Zijn uitzonderlijke talent leverde hem ook de titel van Beste Regisseur op het Berlin Indie Film Festival in Duitsland, evenals Beste Regisseur en Beste Dansfilm op het Cine Paris Film Festival in Frankrijk.

Curaçao

Baromeo, geboren in het hart van het Caribisch gebied, is trots op zijn roots in Curaçao. Hij benadrukt dat elke zonsondergang daar een meesterwerk creëert en dat de mensen van Curaçao de kracht hebben om een wereldwijde impact te maken. “We zijn enorm trots om het talent van ons eiland op het internationale podium te tonen door onze filmvaardigheden,” zegt Baromeo.

“We zijn verheugd om onze korte film “Cachot” wereldwijd met het publiek te delen. Ik spreek mijn diepste dank uit aan elk cast- en crewlid van “Cachot” voor hun onwankelbare toewijding en inzet om mijn visie tot leven te brengen. Deze prestatie is slechts het begin. Laten we nu de uitdaging van de volgende stap omarmen en ons volledige potentieel ontketenen. Laat het bekend zijn dat wij, Curaçaoënaars, het kloppende hart van het Caribisch gebied zijn,” voegt hij toe.

Toekomst

Samueldavid Baromeo en A Willemstad Production wachten vol spanning op de resultaten van verschillende internationale festivals, nadat ze genomineerd zijn op het European Film Festival in Amsterdam en het Post Cinema Film Festival in Italië. Daarnaast hebben ze de kwartfinales bereikt bij de New York International Film Awards en de Oniros Film Awards New York in de Verenigde Staten.

Hun korte film “Cachot” is ook officieel geselecteerd bij Indie Short Fest in Los Angeles, IndieX Film Fest in Los Angeles, Independent Short Awards in Los Angeles en het Chain Film Festival in New York, VS.