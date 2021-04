Curaçaose patiënt op Aruba overleden

13 Gedeeld

Op Aruba is vandaag één patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Deze patiënt werd eerder voor medische zorg overgevlogen naar het eiland. Het totaal aantal coronapatiënten dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19 op Curaçao is nu 105.

Er liggen nu nog vier patiënten van Curaçao in het ziekenhuis van Aruba.

11 mensen zijn vandaag positief getest op een totaal van 495 afgenomen testen. Een testratio derhalve van slechts 2,2 procent.

In het CMC op Curaçao liggen 62 patiënten, van wie 29 op de intensive care. Het totaal aantal actieve cases is 1108 en dat zijn er 106 minder dan gisteren