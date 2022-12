Curaçaose vrouw doodgeschoten in Rotterdam

ROTTERDAM – De politie heeft een dode vrouw aangetroffen in een woning aan de Treek in de Rotterdamse wijk Vreewijk nadat er melding was gedaan van een schietincident.

Boevennieuws.nl meldt dat het slachtoffer de 43-jarige Marianella Seintje uit Curaçao is. De vrouw zou in het bijzijn van haar kinderen om het leven zijn gebracht door Julien M, die op de vlucht is geslagen.

Marianella zat tot vorige week in een vrouwenopvang en was weer gaan wonen in haar huis in Rotterdam-Zuid. Zij woonde daar met drie van haar vijf kinderen.

Volgens familieleden mishandelde Julien M. haar al lange tijd en dreigde hij haar te doden.