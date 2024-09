Politiek D66’er Dylan Romeo pleit voor betere woonondersteuning Curaçaose jongeren in Nederland Dick Drayer 28-09-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Dylan Romeo, vertegenwoordiger van de Caribische gemeenschap binnen D66, vraagt om meer steun voor Curaçaose jongeren die naar Nederland komen voor studie of werk. Tijdens een recent rondetafelgesprek in het Curaçaohuis in Den Haag over woonuitdagingen pleitte hij voor de oprichting van een mentorprogramma om jongeren te helpen met huisvesting en te beschermen tegen oplichting en andere risico’s.

Romeo benadrukte de noodzaak van een nationaal mentorprogramma dat ervaren mentoren koppelt aan Curaçaose jongeren. “Veel jongeren belanden in een onbekend land met een complexe woningmarkt. Een mentor kan hen helpen bij het vinden van veilige, betaalbare huisvesting en biedt hen een vertrouwensband in deze kwetsbare fase van hun leven,” aldus Romeo.

Naast huisvesting sprak Romeo ook over de problemen die ontstaan door taalbarrières en een gebrek aan informatie. “Veel jongeren weten niet wat ze kunnen verwachten in Nederland, wat hen kwetsbaar maakt voor misbruik op de woningmarkt,” waarschuwde hij. Hij pleitte daarom voor voorlichtingscampagnes in het Papiaments en Nederlands, zodat jongeren beter voorbereid zijn voordat ze naar Nederland komen.

Om jongeren actief te betrekken bij het woonbeleid, stelde Romeo voor om digitale platforms te ontwikkelen waar ze hun ervaringen en ideeën kunnen delen. Dit zou beleidsmakers helpen om de behoeften van Curaçaose jongeren beter te begrijpen. “We moeten niet alleen praten over jongeren, maar vooral luisteren naar wat zij te zeggen hebben,” aldus Romeo.

