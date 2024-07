Sint Maarten Dagelijkse stroomuitval Sint Maarten bijna voorbij Redactie 15-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: The Daily Herald

PHILIPSBURG – De grootschalige en regelmatige stroomuitval op Sint Maarten moet binnenkort voorbij zijn. Afgelopen zondag kwamen zeven nieuwe containergeneratoren op Sint Maarten aan. Dat meldt The Daily Herald. De installatie van de generatoren begint onmiddellijk. Volgens energiebedrijf GEBE is de aankomst van de generatoren een cruciaal onderdeel van hun onmiddellijke plan om de recente energietekorten aan te pakken, die sinds eind mei tot stroomuitval hebben geleid.

“De aankomst van de zeven containergeneratoren, goed voor in totaal 10 megawatt (MW), is een belangrijke stap in de inspanningen om de stroomvoorziening te stabiliseren en betrouwbare elektriciteit te garanderen voor de gemeenschap van Sint Maarten,” meldt GEBE in een persbericht op zaterdag, de dag voor de aankomst van de generatoren.

Volgens GEBE helpt de toevoeging van 10MW van de tijdelijke containergeneratoren om beter aan de energievraag van het eiland te voldoen en het huidige tekort aan te pakken. “Als gevolg hiervan kunnen bewoners en bedrijven een significante vermindering van de frequentie en duur van stroomuitval verwachten, behoudens onvoorziene noodsituaties,” aldus GEBE.

Volgens het persbericht werkt GEBE naast deze onmiddellijke oplossing ook aan hun korte termijn (20MW containergeneratie) en permanente (27MW) oplossingen om een duurzame en veerkrachtige stroomvoorziening voor Sint Maarten te garanderen. “Deze uitgebreide inspanningen zijn gericht op het aanpakken van zowel de huidige uitdagingen als de toekomstige energievraag.”

