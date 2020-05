Daily Meal Programma stevent na een maand af op 10.000 maaltijden

19 Gedeeld

Willemstad – Het Daily Meal Program van Berry Wouters draait sinds gisteren precies een maand. In totaal zijn er al meer dan 9.000 maaltijden bereid.

Het programma is een samenwerking van lokale groothandels in levensmiddelen en verschillende horecabedrijven. De maaltijden worden bereid in de grote keukens van onder andere Het Avila en Baoase Resort en verspreid onder mensen die geen eten hebben en dat ook niet klaar kunnen maken.

