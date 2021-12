Daling aantal besmettingen

WILLEMSTAD – Het aantal actieve besmettingen op Curaçao is gedaald tot onder de 100, 95 om precies te zijn. De daling wordt veroorzaakt doordat relatief veel patiënten uit isolatie komen. Het aantal besmettingen dat er dagelijks bijkomt is al een aantal weken min of meer gelijk.

In het ziekenhuis is er één patiënt bijgekomen op de Intensive Care. Daar liggen nu vier mensen met corona. Op Bonaire steeg het aantal corona patiënten van 254 naar 271, bijna drie keer zoveel als op Curaçao.

