Datacenters Curaçao en Suriname gaan samenwerken

WILLEMSTAD – Blue NAP Americas, in Curaçao en het Surinaamse Datasur hebben de handen ineengeslagen en de Caribbean Datacenter Association, CDA opgericht. Deze nieuwe organisatie richt zich op het verenigen van datacentra in het Caribisch gebied, waardoor een sterkere vertegenwoordigingskracht ontstaat voor individuele datacentra.

Een datacentrum, ook wel bekend als een serverpark, is een faciliteit waarin computerservers en bijbehorende componenten worden gehuisvest. Het is in essentie de ruggengraat van een breed scala aan online en cloudgebaseerde diensten die dagelijks gebruikt worden, variërend van e-mail en sociale media tot opslagdiensten en zakelijke toepassingen.

Datacentra zijn ontworpen om computerservers veilig en betrouwbaar te huisvesten, met maatregelen om zaken zoals stroomuitval, fysieke beveiliging, en omgevingstemperatuur te regelen. Ze hebben vaak redundantiesystemen, wat betekent dat ze meerdere back-upcomponenten hebben voor cruciale onderdelen om bedrijfscontinuïteit te garanderen, zelfs in het geval van een storing.

Over het algemeen vormen datacentra een cruciaal onderdeel van moderne internetinfrastructuur en zijn ze van vitaal belang voor het functioneren van de digitale economie en samenleving.

Efficiënter

De nieuw opgericht Caribbean Datacenter Association creëert een netwerk waardoor Content Delivery Networks (bedrijven die grote hoeveelheden data over het internet verspreiden) efficiënter toegang kunnen krijgen tot gebruikers in het Caribisch gebied. De regio zal niet langer gezien worden als 24 afzonderlijke landen, maar als een economisch blok van ongeveer veertig miljoen mensen.

Tegelijkertijd is Blue NAP Americas lid geworden van de Caribbean Telecommunication Union CTU. Deze unie biedt BNA een platform om ideeën uit te wisselen met besluitvormers en beleidsmakers in de Caribische landen. Er is al interesse getoond in de voorstellen van Blue NAP Americas die tijdens de laatste conferentie van de Caribbean Association of National Telecommunication Organisations (CANTO) zijn gepresenteerd.

Giovanni King, CEO van Blue NAP Americas, heeft verklaard dat BNA zich blijft richten op het creëren van een unieke positie om de vooruitgang van Curaçao en zijn datacentrum te bevorderen. Hij zegt dat dit zowel kan gebeuren via de unieke positie van Curaçao – de Digital Hub Americas – als via de oprichting van het nieuwe netwerk van datacentra in het Caribisch gebied.

King voegde eraan toe dat BNA in gesprek is met onderzeese kabelbedrijven om meer internetconnectiviteitsopties voor Curaçao te creëren. Dit draagt bij aan het vergroten van de functionaliteit van Blue NAP Americas en de verbinding van Curaçao met de rest van de wereld.