De Curaçaose ochtendkranten van 5 februari 2024

Een ding dat dit jaar zeker opviel, was dat er veel meer mensen langs de kant van de weg stonden om de Jeugdoptocht te bekijken. De groepen zagen er prachtig en zeer kleurrijk uit. Creativiteit speelde een belangrijke rol, hoewel er 1 of 2 groepen waren die, als ze eerder waren begonnen met voorbereiden, iets geweldigs hadden kunnen creëren voor de kinderen om te presenteren.

Antilliaans Dagblad: Hoog schattigheidsgehalte

Het kindercarnaval had ook dit jaar weer zoals vanouds een hoog schattigheidsgehalte. De kinderen van zeventien verschillende groepen deden allemaal hun best om met hun prachtige kleding en carnavalsstukken de hele route te lopen. Voor die kleine beentjes soms een ellenlange weg. Gelukkig konden sommigen uitrusten op de praalwagen en waren er ’tantes’ en ‘ooms’ om hun een steuntje in de rug te geven. Het publiek kan terugkijken op een geslaagde kinderoptocht. Op pagina 10-11 een impressie van de kinderoptocht en nog andere carnavalsactiviteiten.

De voorzitter van AGKK, Sandy Atimadora, gaf in de Extra na de optocht aan zeer tevreden te zijn. ‘De Jeugdoptocht was zeer geslaagd, ik ben erg tevreden. Het was heel kleurrijk en sfeervol. Een punt van aandacht dat ik wil benadrukken is dat de groepen de dj’s meer tumba moeten laten spelen. Houd het geluid laag. Er zijn veel dj’s met een te hard geluid. Minder vuurwerk langs de weg en liedjes die niet geschikt zijn voor de Jeugdoptocht.” Op de foto’s kunnen we de deelnemende groepen bewonderen.

Extra: Katholieke Kerk heeft Carnaval nooit veroordeeld, maar roept op tot aanpak van ongepast gedrag

De Katholieke Kerk heeft zich uitgesproken over de viering van Carnaval, waarbij benadrukt wordt dat artistieke expressie in vele vormen ondersteund wordt, inclusief de creativiteit en sociale aspecten die tijdens Carnaval tot uiting komen.

Mgr. Luis Secco, bisschop van Willemstad, verklaart dat de Kerk Carnaval niet veroordeelt, maar pleit voor een herziening van de ontaarding die het feest kan meebrengen, zoals ongepaste dansen, kostuums, liedjes met ongepaste teksten, excessief alcoholgebruik en het gebruik van illegale substanties.

“De menselijke capaciteit om via kunst, zang, dans, komedie, muziek en andere manieren te creëren, is een geschenk van God. Het stelt ons in staat om continue nieuwe dingen te bieden die de schoonheid en het sociale aspect van het mens zijn reflecteren,” aldus Mgr. Secco.

Hij benadrukt dat Carnaval een culturele activiteit is die de creativiteit van de mens viert en erkent dat katholieken deel uitmaken van zowel de optochten als het publiek dat langs de kant geniet.

Maar het probleem ligt bij de degradatie van het evenement door bepaalde gedragingen. De Kerk reflecteert hier constant op en roept op tot verbetering. “Sommigen zouden kunnen beargumenteren dat het beter is om volledig weg te blijven van Carnaval vanwege deze ongepaste gedragingen, maar deze positie loopt het risico de werkelijk verantwoordelijken voor deze situaties te verliezen, namelijk wij als mensen en de cultuur die dit beïnvloedt,” voegt Mgr. Secco toe.

De katholieke positie is niet dat Carnaval op zich slecht is. Integendeel, het is een tijd voor gezonde amusement en diepe reflectie, waarbij de artistieke capaciteiten van mensen door middel van kostuums, praalwagens, en muziek worden getoond. De Kerk ondersteunt kunst en moedigt vooral jongeren aan om hun artistieke vaardigheden te ontwikkelen, met name op basisscholen en middelbare scholen.

Katholieken die deelnemen aan Carnaval moeten zich bewust zijn van het belang van wat Carnaval echt zou moeten zijn en deze gelegenheid gebruiken om te evangeliseren met goede christelijke principes, anderen uitnodigend om tijdens deze periode goed moreel gedrag te handhaven.

“Het is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar onze plicht die begint met een persoonlijke beslissing van iedereen om een correct christelijk leven te leiden, waar ze ook gaan, en tegelijkertijd hun gemeenschap te helpen hetzelfde te doen,” concludeert Mgr. Secco.

De boodschap van de Katholieke Kerk is duidelijk: evangelisatie betekent niet alleen bidden voor anderen en getuige zijn van authentieke waarden, maar ook zichtbaar zijn in culturele aspecten, voorzichtige risico’s nemen in de naam van God, en onze aanwezigheid, leven, en gedrag aanbieden die de normen en waarden van onze gemeenschap verhogen.

Extra/Antilliaans Dagblad: Cijntje intern onder vuur Archieffoto Minister Ruisandro Cijntje

Minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling ligt binnen zijn eigen partij, de Parti Nashonal di Pueblo (PNP), onder vuur na een incident waarbij hij geweigerd zou hebben zich te laten fouilleren door een beveiligingsmedewerker. Het voorval heeft geleid tot een felle discussie binnen de PNP over het gedrag van de minister, waarbij zelfs de partijleider, Ruthmilda Larmonie-Cecilia, publiekelijk haar bezorgdheid heeft geuit over de manier waarop interne partijkwesties naar buiten zijn gekomen.

Volgens berichtgeving in de Èxtra en het Antilliaans Dagblad, heeft het incident plaatsgevonden op een locatie aan de Winston Churchillweg, waarbij Cijntje een confrontatie aanging met een beveiligingsmedewerker die hem wilde controleren. Een voicenote die circuleert op WhatsApp beschrijft hoe de minister, die mogelijk onder invloed was, weigerde mee te werken aan de veiligheidscontrole, waarna een verbale en mogelijk fysieke confrontatie volgde.

In een verklaring aan het Antilliaans Dagblad ontkent Cijntje de beschuldigingen en beweert dat het verhaal uit context is gehaald om zijn reputatie te schaden, vooral nu het campagneseizoen is begonnen. Hij voert aan dat hij op dat moment nuchter was en verwijst naar videobeelden als bewijs dat er geen sprake was van agressief gedrag van zijn kant.

In het Antilliaans Dagblad zegt hij: “Oké, ik geloof dat het geen geheim is dat ik goed werk heb verricht als minister. En nu we in het campagneseizoen zijn, zullen ze doorgaan met dingen uit de context halen om mijn reputatie te schaden.

Maar de verdediging van Cijntje bevestigt juist zijn in opspraak geraakte gedrag, als hij beweert:

“ de beveiliging sprak mij op een onaanvaardbare manier aan met ‘Hei swa, hala atras’ (Hé, ga terug) en toen vroeg ik hem of hij wist wie ik was. Toen ik klaar was met betalen, zei de persoon dat ze mij moest fouilleren; ik vertelde op dat moment dat ik minister Cijntje van Economie ben. Ze zei dat ze me toch moest fouilleren en begon haar hand richting mijn heup te bewegen. Ik hield haar hand tegen en legde uit dat ze nu genoeg de clown had uitgehangen omdat ik als minister zei dat ik minister ben en dat ze dat behoort te weten. En als ze het niet weet, moet ze dat aan haar baas vragen. Daarna ben ik naar binnen gegaan. Ik laat niemand zijn hand op mijn wapen leggen. Als je gaat fouilleren, geef ik al aan dat te hebben. Ten tweede kan een vrouw een man niet zonder zijn toestemming fouilleren. Een beveiligingsmedewerker moet kennis hebben van zijn werk.”

Hoewel Cijntje het incident ontkent en zijn gedrag verdedigt, onthult zijn verhaal een complex beeld van een individu dat zijn positie en autoriteit gebruikt om zich te onttrekken aan standaardprocedures, wat vragen oproept over de aard van het incident en zijn houding ten opzichte van zijn autoriteit als minister.

Larmonie-Cecilia, vicepremier en partijleider van de PNP, heeft niet inhoudelijk gereageerd op het incident, maar wel haar teleurstelling uitgesproken over het feit dat de interne aangelegenheden van de partij publiek zijn geworden. Ze benadrukt de noodzaak voor een verandering in houding binnen de partij en het land, zonder direct in te gaan op het gedrag van Cijntje.

Extra: Curaçao Suns houden stand in Caribbean Series 2024 ondanks tegenslagen Didi Gregorius

De Curaçao Suns blijven in de race voor de kwartfinales van de Caribbean Series 2024, ondanks twee opeenvolgende nederlagen na hun overwinning in het openingsduel. Het team, dat wordt gezien als de underdog van het toernooi, heeft laten zien dat ze kunnen concurreren met de top van het Caribisch gebied. Met in hun gelederen bekende spelers die ervaring hebben in het Amerikaanse profhonkbal, zoals Didi Gregorius, Wladimir Balentien, Andrelton Simmons en Jonathan Schoop, hebben de Curaçao Suns de potentie om ver te komen in het toernooi.

Na een spannende overwinning op de Mexicaanse kampioen met 6-5, moesten de Suns het hoofd buigen voor Panama met 3-7, gevolgd door een nederlaag tegen Venezuela met 4-2. Ondanks deze tegenslagen, heeft het team nog steeds de kans om zich te kwalificeren voor de kwartfinales in Miami, Florida. De Suns staan voor uitdagende wedstrijden tegen de teams van Nicaragua, de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico, met de volgende wedstrijd vandaag tegen Nicaragua, te zien op kanaal NOS PAIS van Mavis Albertina.

Speciale aandacht gaat uit naar Wladimir ‘Coco’ Balentien, die tot nu toe een opmerkelijke prestatie levert in het toernooi met een slaggemiddelde van .625, inclusief twee homeruns, twee gescoorde runs en twee binnengeslagen punten in de eerste twee wedstrijden. Roger Bernadina, een andere sleutelspeler voor Curaçao, heeft eveneens indruk gemaakt met een slaggemiddelde van .571, wat aantoont dat hij een cruciale rol speelt als lead-off hitter voor het team.

Ondanks hun leeftijd van 39 jaar bewijzen zowel Balentien als Bernadina dat ze nog steeds topniveau prestaties kunnen leveren, waarmee ze de soliditeit en ervaring van het Curaçaose team onderstrepen. De prestaties van deze spelers zijn essentieel voor de ambities van de Curaçao Suns in de Caribbean Series 2024, waar ze blijven strijden om een plek in de kwartfinales en laten zien dat ze een kracht zijn om rekening mee te houden in het Caribische honkbal.

Slaggemiddelde

Het slaggemiddelde wordt berekend door het aantal honkslagen (hits) dat een speler behaalt te delen door het aantal officiële slagbeurten (at-bats) dat hij heeft gehad. Een officiële slagbeurt telt alleen als de slagman een honkslag slaat, uitgaat, of een foutslag maakt, maar niet bij bijvoorbeeld een vrije loop (base on balls) of geraakt door worp (hit by pitch).

De formule voor het berekenen van het slaggemiddelde is:

Slaggemiddelde = Aantal honkslagen gedeeld door aantal officiele slagbeurten

Het slaggemiddelde wordt uitgedrukt als een getal van drie decimalen, maar wordt vaak zonder de decimale punt genoemd. Bijvoorbeeld, een slaggemiddelde van .300 wordt uitgesproken als “driehonderd”. Een slaggemiddelde van .300 betekent dat de slagman gemiddeld 3 honkslagen slaat per 10 slagbeurten, wat als een goede prestatie wordt beschouwd.

Het slaggemiddelde is een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van de slagvaardigheid van een speler. Het geeft aan hoe goed een slagman in staat is om de bal effectief te raken en een honkslag te behalen. Hoewel het een nuttige statistiek is, geeft het slaggemiddelde geen volledig beeld van de waarde van een slagman, omdat het geen rekening houdt met andere belangrijke bijdragen zoals het slaan van extra-base hits (dubbels, triples, homeruns) of het vermogen om runs binnen te brengen (RBI’s). Daarom kijken analisten ook naar andere statistieken, zoals on-base percentage (OBP) en slugging percentage (SLG), om een completer beeld te krijgen van de prestaties van een slagman.