De Curaçaose ochtendkranten van maandag 26 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Voorstellen tegen hitte scholen

Commissie komt met oplossingen tegen hitteprobleem in scholen, AD schrijft erover op pagina 5.

Om het toenemende probleem van hoge temperaturen in de klaslokalen aan te pakken, heeft de commissie ‘Klimaatbeheersing in de scholen’ een reeks aanbevelingen gedaan aan onderwijsminister Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK). Deze voorstellen, gepresenteerd op 14 februari, omvatten zowel kortetermijnmaatregelen als langetermijnoplossingen, gericht op het verbeteren van het binnenklimaat in scholen.

Geconfronteerd met uitzonderlijk hoge zomertemperaturen vorig jaar, waardoor klaslokalen ondraaglijk warm werden, heeft de commissie, ingesteld per Ministeriële Beschikking in oktober vorig jaar, verschillende strategieën voorgesteld om het welzijn van studenten en docenten te waarborgen. Onder de kortetermijnmaatregelen valt het introduceren van kledingvoorschriften die luchtige katoenen kleding aanbevelen, het planten van bomen voor extra schaduw, en het installeren van verrijdbare airco’s of koelingssystemen in klaslokalen.

Voor de langere termijn stelt de commissie voor om daken te isoleren, externe zonwering te plaatsen, en het asfalt rondom scholen te verven om de temperatuur te verlagen. Dit laatste zou helpen de warmte die door de wind wordt meegevoerd te verminderen. Een significant deel van de financiering voor deze maatregelen, ongeveer 730.000 gulden, is reeds toegezegd via een Ministeriële Beschikking op 17 januari, met een totaalbudget van ongeveer 1 miljoen gulden.

Op de lange termijn overweegt de commissie het plaatsen van airco’s in combinatie met ventilatie of luchtreiniging, en het eerder starten van lessen tijdens de warmste periodes van het jaar. Deze maatregelen vereisen verder onderzoek om te bepalen welke het meest effectief, betaalbaar, duurzaam, en gezond zijn voor de situatie op Curaçao.

Het voorstel benadrukt de noodzaak van een holistische benadering die rekening houdt met de klimatologische veranderingen en de impact daarvan op het onderwijs. Het aanpassen van schooltijden zou een ingrijpende verandering betekenen die brede maatschappelijke gevolgen kan hebben. De commissie moedigt daarom aan tot dialoog tussen de minister, de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UO&W), en de schoolbesturen om gezamenlijk tot een gedragen oplossing te komen.

Antilliaans Dagblad: Statenvoorzitter houdt af

Met deze kop op de voorpagina doelt het Antilliaans Dagblad op het feit dat Statenvoorzitter Charetti America-Francisca de boot afhoudt en geen actieve rol te willen spelen in het aansporen van de enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) om juridisch onderzoek te initiëren naar de rechtmatigheid van een aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Dit standpunt komt naar voren na een verzoek van Gwendell Mercelina van de PNP, die zelf onderdeel is van de enquêtecommissie, voor een juridisch onderzoek naar de vroegtijdige aangifte gedaan door commissievoorzitter Eduard Braam.

America-Francisca benadrukt dat het parlement formeel niet geïnformeerd is over de ontwikkelingen binnen de enquêtecommissie en de gedane aangifte. Zij geeft aan dat de commissie autonoom is in het benaderen van experts en dat Mercelina zijn verzoek daarom direct bij de commissie neer moet leggen.

De discussie ontstond nadat Mercelina zijn twijfels uitte over de timing van de aangifte, gezien het feit dat het eindrapport van het onderzoek nog niet is gepresenteerd. Hij stelt dat het parlement als geheel moet beslissen over dergelijke stappen na ontvangst van het onderzoeksrapport. Braam, daarentegen, verdedigt de aangifte door te stellen dat de enquêteregeling het doen van tussentijdse aangiften niet verbiedt en dat dit het verkrijgen van informatie kan faciliteren.

Mercelina wijst op het belang van vertrouwen van degenen die verhoord worden en vreest dat de procedurele gang van zaken toekomstige getuigenissen kan beïnvloeden. Hij pleit voor het belang van juridisch advies om de integriteit van het onderzoeksproces te waarborgen.

Verder koos zij ervoor om in het Papiaments te antwoorden, ondanks dat de brief van Mercelina in het Nederlands was, gezien de publieke discussie rondom de kwestie. Kennelijk schrijft zij niet alleen een brief naar Mercelina, maar ook naar het publiek.

Tijdens een persconferentie heeft Braam nogmaals benadrukt dat de aangifte het verloop van het onderzoek van de enquêtecommissie niet beïnvloedt en dat het uiteindelijk aan het OM is om te bepalen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Tot nu toe zijn er ongeveer vijftig personen ondervraagd, met de belofte van geheimhouding, alhoewel de verklaringen niet onder ede zijn afgelegd. Opmerkelijk was dat tijdens deze persconferentie niet alle leden van de commissie aanwezig waren. En dat had alles te maken met de brief van Mercelina.

Extra: 20 artiesten voor het Curaçao North Sea Jazz Festival

Opmerkelijk artikel in de Èxtra vandaag: Een speculatie wie er op het Curaçao North Sea Jazz-festival gaan optreden. De krant schrijft dat we het einde van februari 2024 naderen en we wachten op de bevestiging van de Stichting Bon Intenshon over wie de artiesten zullen zijn die dit jaar zullen optreden op het Curaçao North Sea Jazz Festival.

De organisatie, FBI, heeft de datums 29, 30 en 31 augustus 2024 aangekondigd als de concertdatums. De locatie van het evenement blijft hetzelfde, namelijk het WTC. Wat iedereen nu wil weten, is wie er zal komen?

De krant heeft in de rubriek ‘DEN E BEMBE’ een analyse gemaakt van de informatie die circuleert. Laten we beginnen met wat we zelf hebben aangekondigd over Karol G, we begrijpen dat zij niet naar Curaçao komt.

Een die wel bevestigd is voor het Curaçao North Sea Jazz Festival is Juan Luis Guerra. De aankondiging dat de artiest naar Aruba zou gaan en die werd ontkend door meneer Steve Hudson van Showbizz heeft ertoe geleid dat er gezocht werd naar wie JLG naar Aruba zou brengen. Conclusie en bevestiging van dit kleine onderzoek met collega’s van de pers in Aruba heeft onthuld dat Juan Luis Guerra naar Curaçao komt.

We hebben verder gezocht naar informatie en begrepen dat het aantal rond de 20 artiesten of muziekgroepen ligt die op de affiche van CNSJ 2024 zullen staan. Dat betekent dat er nog 19 artiesten of bands aangekondigd moeten worden.

GEEN WACHTEN IN DE RIJ

We begrijpen dat er dit jaar geen wachtrij zal zijn voor het concert op donderdag, 29 augustus, dit omdat de organisatie heeft besloten dat degenen die het tweedaagse pakket kopen, de kaart voor donderdag gratis zullen ontvangen en er zal ook een beperkt aantal kaarten te koop zijn voor 25 gulden. Dit elimineert de situatie van wachten in de rij om gratis kaarten te ontvangen, zoals in het verleden wel eens is voorgekomen.

We hebben niet opgegeven en hebben verder gezocht naar informatie en alles wijst erop dat een van de meest geliefde artiesten hier op Curaçao ook op de lijst staat. Winnaar van 4 Grammy Awards, 8 Latin Grammy Awards, 29 Lo Nuestro prijzen en heeft meer dan 12 miljoen albums wereldwijd verkocht. Marco Antonio Muñiz, bekend als Marc Anthony, is bevestigd voor CNSJ 2024.

En voor de rest zul je nog even geduld moeten hebben.

Voorpagina AD en Extra: Scholen strijden in ‘Kliko Challenge’ om Creativiteit en Duurzaamheid

Vijf AGO-scholen nemen deel aan de ‘Kliko Challenge’, georganiseerd door Passionistas. De studenten hebben groene vuilnisbakken omgetoverd tot kunstwerken en maken kans op diverse prijzen, waaronder de Publieksprijs. Passionistas roept de gemeenschap op om te stemmen op hun favoriete kliko.

Het kliko-kunstwerk met de meeste ‘LIKES’ zal de Publieksprijs winnen, waarbij de school een beloning van Naf 500 ontvangt. Stemmen is mogelijk tot 7 maart via de Facebook- en Instagram-pagina @passionistascommunity.

De ‘Kliko Challenge’ benadrukt het belang van een schone en gezonde natuur, een thema dat naar voren kwam in lessen gegeven door de GreenKidz Foundation. Het project stimuleert ook de creativiteit van de studenten, die onder begeleiding van een kunstenaar een ontwerp voor de kliko moesten bedenken en uitvoeren.

Naast de Publieksprijs kunnen de scholen en studenten ook andere aantrekkelijke prijzen winnen. De officiële winnaars van de ‘Kliko Challenge’ kunnen Naf 2000, Naf 1250 of Naf 750 winnen, bedragen die ten goede komen aan de scholen.

Om de inzet van de studenten te erkennen, zijn er ook een halve dag tour en cadeaubonnen beschikbaar gesteld door Irie Tours, Changes en The Movies Curaçao, die de prijzen sponsoren. Andere sponsors zijn de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, Stichting Signaal Sosial, Kooyman Curaçao, Murray Attorneys at Law, Kolektivo, de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, en ENNIA.