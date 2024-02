De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 21 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Weinig terug na studie in Nederland

Onderzoek: Opvallend dat blijvers niet echt van Nederland houden

Driekwart van de Caribische studenten die studies volgen voor de zorgsector zeggen bij aanvang van de studie voornemens te zijn terug te keren naar de eilanden, maar in de praktijk doet minder dan de helft dat daadwerkelijk.

Opvallend is dat ‘niemand van de niet-terugkeerders aangeeft dat men liever in Nederland woont, of dat de cultuur of het klimaat in Nederland redenen zijn om in Europees Nederland te blijven’.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten’ dat de Nederlandse demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Robbert Dijkgraaf (D66) onlangs aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Dat velen niet terugkeren is een relevante constatering, want in zijn begeleidend schrijven begint Dijkgraaf met te stellen dat er een ‘dreigend tekort is aan zorgprofessionals’ op de Caribische eilanden. Deze krant schreef hier vorige week over.

In het rapport zijn 97 studenten en afgestudeerden geïnterviewd, wat overigens niet representatief is voor alle Caribische studenten, zo wordt erbij vermeld. Zij zijn grotendeels afkomstig van Aruba en Curaçao.

“De belangrijkste reden om wel terug te keren is voor meer dan de helft van de terugkeerders de behoefte om bij te dragen aan goede zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ook wordt door ongeveer de helft de familiebanden in het Caribisch gebied als reden genoemd. Voor niemand van de respondenten vormt het aanbod van een aantrekkelijke functie of financiële aspecten een reden om terug te keren naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De belangrijkste redenen om niet terug te keren hebben betrekking op het aanbod van een aantrekkelijke functie, carrièremogelijkheden en financiën in Europees Nederland.” Enkele studenten stellen dat er behoefte is om nog andere delen van de wereld te zien.

Een andere student geeft aan dat deze discriminatie ervoer op het eiland van herkomst, en dat de manier waarop het eiland bestuurd wordt als niet positief wordt ervaren.

Een meerderheid van de Caribische studenten die een diploma voor een zorgopleiding of een specialisme hebben behaald gaat dus niet terug naar het Caribisch deel van het Koninkrijk na het behalen van hun hbo- of wo-diploma of specialisme.

Van de artsen die zich hebben gespecialiseerd zijn sinds 2010 21 artsen (24 procent) teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. In totaal zijn er 21 hbo-afgestudeerden (41 procent), allenmaal fysiotherapeuten, en 21 wo-afgestudeerden (44 procent) die een zorgopleiding hebben gevolgd sinds 2010 teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Van de afgestudeerden die in de zorg werken in Europees Nederland is gevraagd wat de drie belangrijkste redenen waren om (nog) niet terug te keren naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het aanbod/de mogelijkheid van een aantrekkelijke functie en carrièremogelijkheden op de langere termijn worden vaak genoemd, maar het vaakst kiezen deze respondenten voor de optie ‘anders’.

Een aantal van hen geeft aan dat zij bezig zijn met een specialistische vervolgopleiding en dus nog niet klaar zijn met studeren. Anderen geven aan dat er geen mogelijkheid is om aan het werk te gaan in het Caribisch deel van het Koninkrijk, of dat zij hun kennis up-to-date willen houden.

Van alle afgestudeerden die momenteel niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk werkzaam zijn, is gevraagd of zij van plan zijn om in de toekomst wél terug te keren. Meer dan de helft van de respondenten is dit van plan (55 procent). De respondenten zijn (aankomend) studenten of afgestudeerden van de opleidingen geneeskunde (helft van de respondenten), biomedische wetenschappen (kwart van de respondenten), tandheelkunde (10 procent), en van farmacie, fysiotherapie en verloskunde.

Vigilante: Combinatie van medicijnen met alcohol maakt passagier agressief in vliegtuig Kombinashon di remedi ku alkohòl a pone pasahero bira agresivo den avion

De instelling waar de man opgenomen was heeft alle kosten op de Azoren gedekt en deze week keert hij terug naar Nederland.

De man die agressief werd op de TUI-vlucht van 14 februari blijkt een psychiatrisch patiënt, opgenomen in een instituut in Limburg.

Na het gebruik van alcohol in combinatie met zijn medicatie werd de man agressief, wat leidde tot zijn aanhouding op de Azoren. De instelling waar hij behandeld werd, heeft alle kosten gedekt en bevestigt zijn spoedige terugkeer naar Nederland.

De man, bekend onder de familienaam Hansen, was op weg naar Curaçao om zijn familie te bezoeken na een lange periode van afwezigheid. Zijn behandelaars hadden zijn reis gefaciliteerd, maar lieten na hem te voorzien van de noodzakelijke begeleiding. Dit nalatigheid kwam aan het licht toen Hansen, die medicijnen gebruikt voor zijn psychiatrische aandoening, tijdens de vlucht alcohol consumeerde met verontrustende gevolgen.

Familieleden van Hansen spreken tegen dat zij financiële hulp hebben gevraagd voor de situatie van hun geliefde, zoals gesuggereerd werd op sociale media. Zij waren zelf volledig bereid eventuele financiële lasten te dragen. De instelling heeft inmiddels erkend dat het incident voorkomen had kunnen worden als Hansen onder begeleiding had gereisd.

Ook het Antilliaans Dagblad heeft een artikel over de nasleep van het incident

De krant stelt dat de man na zijn arrestatie stuiptrekkingen maakte en daarna na het ziekenhuis is gebracht. Over een psychiatrische aandoening wordt niet gesproken.

Antilliaans Dagblad: Enquêtecommissie HNO roept hulp in van Openbaar Ministerie

Het Antilliaans Dagblad kopieert net als de Vigilante (https://vigilantekorsou.news/komishon-hno-a-entrega-keho-na-ministerio-publiko/) een persbericht van de Enquetecommissie, waarin staat: het Openbaar Ministerie (OM) helpt de enquêtecommissie HNO van het parlement van Curaçao.

Dit is de reden waarom de voorzitter van de enquêtecommissie, Eduard Braam, aangifte heeft gedaan bij het OM op dinsdag 20 februari 2024.

Met deze aangifte kan het Openbaar Ministerie nu helpen om de benodigde informatie te verkrijgen. Meer informatie kan op dit moment niet worden gegeven, omdat het onderzoek nog in volle gang is.

Totaal onduidelijk wat hier aan de hand is. Wat betekent helpen, waarom doe je aangifte als je hulp wilt krijgen?

Daarom heb ik de commissievoorzitter, Eduard Braam gisteravond gebeld om tekst en uitleg, en dan wordt het bericht heel wat schokkender:

De parlementaire enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) heeft namelijk belangrijke aanwijzingen gevonden die duiden op mogelijke strafbare feiten. Deze bevindingen zijn gedeeld met het Openbaar Ministerie, wat heeft geleid tot een officiële aangifte.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in een kritieke fase, waarbij de exacte aard van de vermoede strafbare feiten nog niet openbaar worden gemaakt. De focus ligt op het verzamelen van bewijs en het horen van getuigen om een volledig beeld te krijgen van de gebeurtenissen die hebben geleid tot deze zorgwekkende bevindingen.

Komende vrijdag geeft de commissie een persconferentie en maandag beginnen de openbare verhoren. Met de presentatie van het eindrapport gepland voor eind april.

Extra: Meer dan tien illegale constructies in Duzu

Deze week hebben de autoriteiten van PTH opnieuw meer dan 10 illegale bouwwerken gestopt, dit keer in het gebied van Duzu, grenzend aan Tera Cora.

Bij aankomst van PTH werden bepaalde personen aangetroffen die werkzaam waren aan een constructie en een betonpompwagen die beton stortte om het betondak te voltooien. Uit het onderzoek van PTH bleek dat er geen bouwvergunning was verleend noch was het terrein toegekend aan de persoon.

PTH heeft alle werkzaamheden gestopt en de betonpompwagen bevolen te stoppen met het storten van beton en het terrein te verlaten.

PTH heeft een aantal van 10 illegale bouwwerken in het gebied ontdekt en waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat de illegale bouwwerken onmiddellijk moeten stoppen bij alle gedetecteerde constructies.

De persoon op de locatie heeft een boete van 2500 gulden ontvangen. Dit is volgens artikel 9, lid 4, van de Eilandelijke Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) aangezien het aangegeven terrein een conserveringsgebied is.

Vorige week ging het PTH-team naar Ronde Klip in het gebied van Pitafarm waar ook verschillende illegale bouwwerken plaatsvonden. Bij die gelegenheid werden mensen aangetroffen die werkten aan een pand waarbij het team had gewaarschuwd om de bouw, die plaatsvond zonder de nodige vergunning, te stoppen, maar toch gingen ze door.

De regering heeft bij verschillende gelegenheden gewaarschuwd voor bouwwerken op geleende grond en ook voor bouwwerken die plaatsvinden zonder de benodigde vergunning. De verantwoordelijke overheidsinstanties zullen niet aarzelen, maar zullen onmiddellijk overgaan tot inbeslagname van alles wat zij op het terrein vinden en zullen onmiddellijk verzoeken om de bouwwerken af te breken.

Grote vraag is of dat wel effectief is. Want als deze overtredingen op grote schaal gebeuren, dan kan dat alleen maar omdat de mensen zich veilig wanen door ontbreken van handhaving.

Goed nieuws als je de voorpagina van het Antilliaans Dagblad leest. Daar staat een foto met onderschrift:

De Curaçao Tourist Board (CTB) heeft samen met twaalf partners uit de private sector deelgenomen aan de New York Travel & Adventure Show.

“Dit jaar won Curaçao de prestigieuze ‘Best in Show’-prijs voor de mooiste stand”, zo wordt met trots gemeld. Het is volgens het toeristenbureau de grootste consumentenshow in de Verenigde Staten. “Een ideaal platform voor het presenteren van het toeristische product van Curaçao aan potentiële bezoekers”, aldus CTB.

De boodschap: “Kom naar Curaçao en ervaar het zelf” Grote schermen binnen de stand toonden landschappen, diverse accommodatiemogelijkheden en een scala aan activiteiten, ook op maat gesneden tourpakketten, die te doen zijn op Curaçao.

De krant deed zijn werk goed, door het persbericht goed te lezen en zich niet te laten misleiden door de kop die het CTB had verzonnen:

Curaçao uitgeroepen tot nummer één toeristische bestemming in het Caribisch gebied op de New York Travel & Adventure Show 2024

De Vigilante draaide een beetje om te stoeien met deze verkeerde kop en de andere inhoud

Curaçao gepromoveerd als de nummer één toeristische bestemming in het Caribisch gebied Kòrsou promové komo e destinashon turístiko number unu den Karibe

Want je kunt dat ook anders lezen: CTB promoveerde Curaçao als de nummer 1 bestemming.