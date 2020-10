Defensie schetst doemscenario voor Curaçao, Aruba en Bonaire

64 Gedeeld

Minister Ank Bijleveld van Defensie | Foto MinDef

Den Haag – Een van de dreigingsscenario’s die in de vandaag door minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie gepresenteerde visie op in de toekomst benodigde militaire slagkracht van het Koninkrijk wordt opgevoerd betreft het Caribisch gebied.

In de nota ‘Vechten voor een veilige toekomst’ wordt geconstateerd dat de veiligheid in de Cariben door meerdere oorzaken in het gedrang kan komen: de situatie in Venezuela, de toenemende rivaliteit tussen de VS en China, Russische agressie, natuurgeweld zoals orkanen en – als gevolg van klimaatverandering – extreem weer en de georganiseerde misdaad.

