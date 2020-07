Depressie Gonzalo zorgt voor nat weekend

10 Gedeeld

Regen op Bonaire – Fotocredit: Monalisa Domacassé,

Willemstad – De tropische storm Gonzalo is uiteindelijk als depressie over de ABC-eilanden getrokken. Het werd een nat weekend, maar schade als gevolg van het weer bleef uit.

De meeste regen viel in de omgeving van Soto. Zo’n 50 millimeter, dat 50 liter water per vierkante meter. Op Hato viel 49 millimeter. Aan de oostkant van het eiland, bij Spaanse Water werd 21 millimeter regen gemeten. Op Bonaire was de overlast goed te merken: Een deel van Kralendijk kwam zaterdagmiddag geruime tijd onder water te staan.

Het is vandaag half bewolkt met een kans op een plaatselijke bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 20 knopen).



Voor de uitgebreide versie van het weerbericht ga naar caribbeanweathercenter.net

