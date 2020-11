Derde coronadode op Curacao, weer meer besmettingen

31 Gedeeld

Er is opnieuw een patiënt overleden op Curaçao aan de gevolgen van corona. De derde sinds het begin van de crisis, die begon in maart. Dat meldt epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

Er is ook weer een record aan besmettingen op het eiland, net als gisteren. Vandaag zijn er 79 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. 23 van hen zijn traceerbaar naar een besmette bron, van 56 is dat nog niet bekend.

Acht patiënten liggen in het ziekenhuis, van wie een op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 590.

Stijgen

Het record van vandaag zal niet een record blijven, zegt Izzy Gerstenbluth. De epidemioloog waarschuwt dat het aantal actieve besmettingen voorlopig zal blijven stijgen.

Het zogenoemde reproductiegetal ‘r’ ligt erg hoog. Zolang die niet naar beneden gaat, blijft het aantal besmettingen stijgen. Met ‘don’t do this’ benadrukt hij om absoluut geen feestjes te organiseren, ook niet thuis. Geen grote groepen of menigten bij elkaar. ‘Dit is een serieuze zaak’, aldus Gerstenbluth.