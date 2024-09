Curaçao Dinah Veeris schrijft afscheidsbrief: “Mijn taak zit erop, draag het erfgoed verder” Redactie 06-09-2024 - 2 minuten leestijd

Dinah Veeris, de bekende kruidengenezeres en oprichter van de Botanische Tuin in Curaçao, heeft in een open afscheidsbrief aan het volk van Curaçao haar laatste boodschap gedeeld. In de brief bedankt zij de gemeenschap voor hun steun en vertrouwen tijdens haar levenswerk en geeft aan dat haar tijd is gekomen om haar “hemelse tuin” te verzorgen.

Dinah overleed gisteren op 85-jarige leeftijd. Ze was al enige tijd ziek.

In de brief beschrijft zij hoe haar droom om een historisch botanische tuin op te zetten is uitgekomen en dat het nu aan de nieuwe generaties is om dit erfgoed voort te zetten. Ze geeft aan trots te zijn op haar nalatenschap en benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de tuin nu bij haar opvolgers ligt.

Ze roept iedereen op om te blijven werken aan de bescherming en het behoud van de Curaçaose cultuur, het natuurlijke erfgoed en de waardevolle kennis van kruiden.

In haar brief vraagt Dinah haar volgers om de nieuwe leiders te ondersteunen in hun missie om haar levenswerk in stand te houden. Ze sluit af met een dankwoord aan haar volk en een boodschap van hoop voor de toekomst.

“Mijn taak zit erop,” schrijft Dinah, “en ik draag deze met trots en vertrouwen over aan hen die zullen voortbouwen op wat ik heb mogen beginnen.” Ze eindigt met een oproep aan iedereen om te blijven zorgen voor het erfgoed van het eiland, “onze cultuur en onze kruiden.”

