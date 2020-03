17 Gedeeld

Willemstad – De politie heeft in bij een inval in de wijk Rancho een grote hoeveelheid cocaïne, marihuana en een wapen in beslag genomen. Ook zijn twee mannen en een vrouw aangehouden.

Daarna is huiszoeking verricht bij de verdachten in Jongbloed en Groot Kwartier. De hele operatie werd uitgevoerd door de afdeling georganiseerde misdaad, Kustwacht, Marechaussee en Douane.